Orange signe un partenariat sur la valorisation des données territoriales

Orange et la Banque des Territoires lancent une co-entreprise destinée à la création d’une plateforme numérique voué à gérer et valoriser les données territoriales, selon le communiqué commun.

Baptisée Hexadone, la nouvelle structure doit démarrer au premier semestre 2023.

« Hexadone facilitera l’agrégation et la mise en qualité des données existantes provenant des systèmes d’information des collectivités, d’applications métier, de capteurs, de l’open data, d’écosystèmes publics et privés et des citoyens, détaille le communiqué. Puis, elle permettra à la collectivité de gérer l’ensemble de ses données et de les utiliser pour ses propres besoins à des fins décisionnelles ou opérationnelles, ou de les mettre à la disposition d’autres acteurs qui contribuent à répondre aux besoins locaux. »

Hexadone travaillera en outre au développement de cas d’usage sur mesure.

La Banque des Territoires dépend de la Caisse des Dépôts. Elle propose notamment de l’expertise et des solutions de financement aux collectivités locales, aux organismes de logement sociale, aux entreprises publiques locales et aux professions juridiques.

« La maîtrise et l’exploitation en toute confiance des données territoriales sont cruciales pour les collectivités locales, commente Christel Heydemann, directrice générale d’Orange. En effet, la richesse de ces informations est essentielle pour renforcer l’action publique et accompagner l’ensemble des parties prenantes, des agents publics aux entreprises, des commerces aux citoyens. »