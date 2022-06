Orange se lance à la recherche de start-ups « disruptives »

La directrice général d’Orange Christel Heydemann a profité du salon Viva Technology 2022 (Paris) pour évoquer les ambitions du groupe en matière de soutien aux start-ups, tout spécialement celles engagées dans une démarche d’inclusion et de développement durable.

A la tribune, Christel Heydemann a rappelé l’existence d’un fonds de 350 millions d’euros destiné à soutenir les start-ups par le biais d’Orange Ventures, la filiale spécialisée du groupe. Sur cette somme, 50 millions sont destinés à des entreprises africaines et 30 millions sont réservées pour des start-up considérées comme à fort impact, notamment celles qui travaillent dans le domaine de l’environnement.

« Nous partageons la responsabilité de faire des nouvelles technologies les outils les plus appropriés et les plus puissants pour construire un monde meilleur, plus durable et plus inclusif, a expliqué la directrice générale, ajoutant qu’Orange était « profondément convaincu que les start-ups sont de grands partenaires dans ce projet ».

Soulignant le rôle important joué par Orange Ventures et les collaborations en cours avec de jeunes entreprises dans différents secteurs, Mme Heydemann a affirmé que « nos connexions avec les start-ups et leur futur est parfaitement naturelle. Elles fournissent les outils qui serviront à construire le monde de demain, et nos réseaux offrent la porte d’entrée essentielle qui leur permet d’exister puis de grandir ».