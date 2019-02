Orange renforce son offre de cybersécurité

Orange vient d’annoncer l’achat de SecureData, une société spécialisée dans les services liés à la cybersécurité, opération qui doit permettre au groupe de renforcer sa position stratégique sur ce secteur.

SecureData passe pour être le plus gros fournisseur de services de cybersécurité au Royaume-Uni, premier marché d’Europe. La société y emploie plus de 200 personnes, ainsi qu’en Afrique du Sud, et elle est « bien positionnée sur les marchés stratégiques britannique et anglophone ».

SecureData a affiché en 2018 un CA d’environ 50 millions d’euros, avec une croissance d’environ 20 % par an depuis 2016.

Les termes financiers de la transaction n’ont pas été dévoilés.

Ce marché marque un regain d’intérêt d’Orange pour le Royaume-Uni, où le groupe français avait lâché du lest en 2015 en revendant ses parts d’EE à BT.

En parallèle avec les activités d’Orange Cyberdefense en France et en Belgique, SecureData aura accès à la force de vente d’Orange Business Services et à une base de clientèle comptant plus de 3 000 sociétés multinationales.