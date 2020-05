Orange réaffirme sa politique environnementale sur fond de pandémie - Mobile World Live

Dans le cadre de l’assemblée générale virtuelle organisée le 19 mai, Stéphane Richard, le pdg d’Orange, a confirmé aux actionnaires du groupe que la pandémie en cours ne faisait que justifier la politique sociale et environnementale définie par le dernier plan quinquennal, tout en notant que la crise était également porteuse d’opportunités.

Bien qu’élaboré avant l’impact du Covid-19 (coronavirus), le plan Engage 2025 « conserve toute sa pertinence à la lumière des évènements actuels », a souligné M.Richard.

Outre une série de projets visant à réduire les coûts et générer des profits, la nouvelle ligne stratégique présentée en décembre 2019 intègre des objectifs ambitieux en matière de développement durable. Il s’agira en particulier de devancer de dix ans les objectifs d’émissions de carbone fixés pour l’industrie et de promouvoir les efforts favorisant l’inclusion numérique.

« Notre responsabilité sociale et environnementale a pris tout son sens au cours de cette crise, où on voit poindre la nécessité d’un monde plus durable et plus responsable sur le plan écologique, a remarqué Stéphane Richard. La crise va également accélérer certaines tendances à commencer par l’adoption du très haut débit et créera de nouvelles opportunités. Nous sommes bien placés pour les saisir et en aurons les moyens. »

L’assemblée a été également l’occasion de confirmer la réduction annoncée en avril des dividendes à verser pour l’année 2019, d’approuver la nomination de deux nouveaux membres du conseil d’administration et d’évoquer devant les actionnaires la réponse du groupe à la crise sanitaire en cours. « Orange a été pleinement au rendez-vous de ces responsabilités grâce à la mobilisation sans faille de tous ses salariés, a rappelé Stéphane Richard. L’adaptation de notre politique de dividende nous permettra de faire face aux aléas et aux incertitudes des mois à venir. »