Orange progresse grâce à l’Afrique et au Moyen-Orient

Orange a enregistré une légère croissance de son CA au troisième trimestre 2019, la stagnation sur les marchés français et espagnols étant compensée par la progression en Afrique et au Moyen-Orient.

Dans un communiqué, l’opérateur numéro un en France annonce que son CA a atteint 10,6 milliards d’euros au troisième trimestre 2019, soit 0,8 % de mieux que lors de la même période de 2018, avec un résultat d’exploitation également en (modeste) croissance de 0,2 %, à 3,6 milliards.

Le CA dégagé grâce aux marchés d’Afrique et du Moyen-Orient grimpe à 1,4 milliards d’euros, en hausse de 7,6 %. Le groupe annonce que 8 pays sur 17 ont affiché une croissance à deux chiffres et qu’il dispose désormais de 22,5 millions d’abonnés 4G dans ces deux régions, soit un gain de 49 % d’une année sur l’autre.

Difficultés

Le tableau est cependant moins rose en France et en Espagne, les deux plus gros marchés du groupe.

En France, le CA a perdu 0,4 % pour descendre à 4,5 milliards, imputés par Orange à l’impact de ses offres de lecture numérique. Le déclin est encore plus sensible en Espagne, avec un CA ramené à 1,3 milliards, soit une baisse de 2,5 %, « sous l’effet du glissement du marché vers les segments milieu et bas de marché » et à cause d’une concurrence agressive.

Le groupe profite cependant dans le reste de l’Europe d’une croissance de 1,4 %, portée par une forte demande de services convergents et dédiés aux entreprises.

Le total de clients abonnés aux services convergents a augmenté de 4,1 % pour atteindre 10,7 millions. Orange revendique désormais 209,4 millions mobiles dans le monde, soit une hausse de 4,2 %, emmenée là encore grâce à l’Afrique et au Moyen-Orient.

« Ces résultats viennent confirmer la pertinence de notre stratégie dans les réseaux très haut débit », note Stéphane Richard, pdg d’Orange, qui ajoute que le groupe doit annoncer le 4 décembre un plan stratégique portant jusqu’en 2025.

Orange Bank

Deux ans après le lancement de son service financier Orange Bank, l’opérateur affirme par ailleurs avoir accordé 344 000 comptes bancaires et distribué 122 000 prêts.

La base active des utilisateurs du service Orange Money a pour sa part augmenté de 22 % pour atteindre 16,6 millions, avec un CA du segment en progression de 29 %.