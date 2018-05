Orange profite de la convergence pour gonfler son chiffre

03 MAY 2018

Le groupe français Orange annonce une progression concrétisée par une croissance à deux chiffres de son offre convergente dans quatre pays d’Europe au premier trimestre. Le CA du groupe atteint 10 milliards d’euros, en hausse de 2 % par rapport au T1 2017. Les profits nets trimestriels ne sont pas publiés.

Sur le Vieux Continent, Orange affirme que les revenus tirés de ses services convergents ont représenté 38 % du chiffre d’affaires facturé aux clients, un niveau encore jamais atteint. En France, l’offre convergente a généré un CA de 1,1 milliards d’euros, plus que le CA tiré du fixe et en augmentation de 15 % par rapport au T1 2017.

En Espagne, 2e marché européen pour Orange, les revenus tirés des offres convergentes croissent de 7 % et de 43 % en Pologne. L’augmentation atteint 68 % en moyenne en Europe centrale et 159 % en Belgique et au Luxembourg.

« Dans une période charnière pour le Groupe, ces bons résultats continuent de démontrer la pertinence de nos choix et en particulier de nos efforts pour nous différencier par l’excellence de nos réseaux et de notre relation client », affirme Stéphane Richard, le pdg, dans le communiqué annonçant les résultats.

Selon M.Richard, les investissements destinés à muscler la 4G et le réseau fibré vont former la base de la « transformation d’un pur opérateur de télécommunication en un opérateur multiservice du digital ».

Parmi les services offerts qui sortent du pur cadre des télécoms figurent Orange Cyberdéfense, la télévision et aussi Orange Bank, dont les Espagnols pourront profiter en en 2019.

Depuis la fin du premier trimestre, le pari de la connectivité en Europe a été encore renforcé par l’accord passé avec l’opérateur de satellites Eutelsat.

Progrès méridionaux

Tandis que la convergence joue un rôle clé dans la croissance du groupe en Europe, l’augmentation de la consommation de données et l’engouement pour les services financiers sur mobile assurent la progression en Afrique et au Moyen-Orient. Le CA tiré des services sur mobiles a augmenté là bas de 9,4 % par rapport au T1 2017 pour atteindre 910 millions d’euros, compensant un déclin de 6,9 % des ventes en gros attribué à une baisse de la demande de services liés au trafic international et au déclin des taxes d’itinérance.

Le CA lié à Orange Money a augmenté de 49 % d’une période à l’autre. Le service compte désormais 36,7 millions d’utilisateurs.

Le CA régional enregistre une hausse de 6,2 %, emmené par la croissance au Maroc et en Égypte tandis que la République Démocratique du Congo repasse désormais dans le vert. Moyen-Orient et Afrique ont contribué à hauteur de 1,3 milliards d’euros (12 %) au CA du groupe au premier trimestre.