Orange présente sa nouvelle stratégie pour 2025

Lead the future. Tel est, en Anglais dans le texte, le nom du nouveau plan stratégique dévoilé par Orange pour les années 2023-2025. Le groupe français cherche à tirer plus de valeurs de son cœur d’activité pour surmonter les défis financiers qui s’accumulent.

La directrice générale Christel Heydemann a associé la présentation des résultats financiers du 4e trimestre 2022 à celle du nouveau plan qui doit, selon elle, s’appuyer sur la qualité des infrastructures de l’opérateur et sur une « situation financière solide » pour offrir au groupe une position unique dans le secteur.

Christel Heydemann a semble-t-il démarré son mandat sous de bons augures, puisque Orange assure avoir atteint tous ses objectifs financiers en 2022. La directrice générale remarque toutefois que le groupe ne doit pas « sous-estimer les difficultés dans le secteur et dans notre environnement » et souligne la nécessité de « transformer notre entreprise pour en améliorer l’agilité ».

Quatre piliers

Le plan présenté par Orange repose sur quatre piliers : valorisation du cœur de métier, capitalisation sur les infrastructures, transformation des activités entreprise et croissance en Afrique et au Moyen-Orient.

Orange escompte d’abord renforcer la qualité du service en déployant l’IA et en renforçant son offre satellitaire en France dès cette année en partenariat avec Eutelsat. Le groupe veut par ailleurs « développer de nouveaux services et usages tels que les réseaux d’entreprises à la demande, ou encore le WiFi du futur à la maison ».

En Espagne, Orange place ses espérances dans le rapprochement projeté avec Masmovil, qui doit donner au groupe « la capacité financière et l’envergure nécessaire pour continuer d’investir et de contribuer au développement de la concurrence par les infrastructures ». A noter que le groupe veut également racheter VOO en Belgique.

Le second pilier prévoit un effort soutenu dans les réseaux fixes et mobiles et la recherche de partenariats stratégiques (RAN sharing ou entités communes) afin de « partager les coûts financiers et sécuriser les investissements ».

Dans le secteur mobile, le groupe veut valoriser les infrastructures passives gérées par sa propre Tower Co, Totem, qui a, selon le communiqué, « tous les atouts pour être un acteur central de la consolidation du secteur en Europe ».

Orange veut par ailleurs poursuivre son plan de modernisation des réseaux fixes et mobiles, ainsi que décommissionner le réseau cuivré en France et les réseaux 2G et 3G en Europe d’ici 2030.

L’opérateur va en outre chercher la croissance dans le secteur des entreprises, en ce focalisant notamment sur le cloud et les logiciels collaboratifs « afin de s’adapter à la nouvelle donne d’un marché où les frontières entre les réseaux et les services numériques disparaissent ».

Dans le cadre de cet effort, la direction a décidé de rebaptiser sa marque entreprise – Orange Business Services devient ainsi Orange Business. L’opérateur veut également s’imposer comme un leader dans le secteur de la cybersécurité, avec un chiffre d’affaires espéré de 1,3 milliard d’euros d’ici 2025.

Enfin, Orange mise sur le développement en Afrique et au Moyen-Orient, avec un objectif de croissance annuelle de 7 % entre 2022 et 2025, en plus d’une amélioration sensible de la profitabilité.

Christel Heydemann ajoute qu’elle prévoit « de compenser 70 % de l’impact de l’inflation sur les coûts par une augmentation de tarif en 2023 », en France et dans le reste de l’Europe.

Finances au vert

Côté résultats, Orange annonce un 4e trimestre 2023 en croissance de 1,3 % par rapport à la même période de 2022, avec un chiffre d’affaires de 11,35 milliards emmené par des ventes au détail en hausse de 2,5 %.

En France, le CA stagne à 4,7 milliards, mais les autres pays d’Europe enregistrent une progression de 2,1 % à 2,9 milliards grâce aux progrès de l’offre convergente, du B2B et de l’itinérance.

Poussé par la consommation de données et l’internet haute performance fixe, le CA en Afrique et au Moyen-Orient augmente de 5,7 % pour atteindre 1,8 milliard d’euros.

Les activités du secteur entreprise restent stables à 2,1 milliards d’euros et le CA de Totem augmente de 25 % à 188 millions.

A noter encore une augmentation de la base de clientèle de 5,9 %. Le groupe a bouclé l’année avec 241,9 millions d’abonnés et 11,6 millions de clients pour son offre convergente.

Sur l’année, le résultat net consolidé passe à 2,6 milliards d’euros contre 778 millions en 2021, avec un chiffre d’affaires en légère hausse de 0,6 % à 43,5 milliards.