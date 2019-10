Orange peut lancer ses essais 5G en 26 GHz

Après avoir reçu l’autorisation du régulateur français des télécoms, l’Arcep, Orange a présenté ses plans de tests sur la bande 26 GHz, basés sur deux expériences menées en France.

Dans un communiqué, Orange explique que l’utilisation de cette bande va permettre d’expérimenter de nouveaux services basés sur la 5G, qui vont stimuler la collaboration entre plusieurs secteurs de l’industrie.

Les bandes 26, 40 et 66 GHz (la « mmWave ») sont au cœur des discussions dans l’industrie car elles sont considérées comme cruciales pour tenir les promesses de la 5G en matière d’ultra-hautes capacités et de services à très grande vitesse.

L’initiative d’Orange intervient un mois après l’appel de la GSMA aux gouvernements à accroître partout dans le monde leur soutien aux trois bandes dans le cadre de la conférence de l’UIT sur les radiocommunications qui doit se tenir en novembre.

En mai, la Commission Européenne a également adopté un plan destiné à harmoniser le déploiement de la bande 26GHz, auquel tous les membres de l’UE doivent se conformer avant la fin mars 2020.

Phase de test

Orange veut assigner les fréquences expérimentales dans la bande 26 GHz dans deux villes, Châtillon et Rennes. Ces deux projets doivent permettre d’évaluer la performance offertes par la bande ainsi que « les conditions techniques et environnementales de son utilisation ».

Un réseau test doit d’abord être déployé en gare de Rennes avant la fin de l’année pour évaluer le téléchargement de contenu HD par les passagers des trains, en partenariat avec Nokia et la SNCF.

L’expérience impliquera le déploiement du réseau expérimental, des mesures de vitesse et de couverture ainsi que des tests à partir d’appareils Sony équipés d’un modem et d’un processeur Qualcomm. Les passagers des trains pourront se connecter à des hotspots 5G et télécharger des vidéos sur leurs mobiles ou tablettes en quelques secondes, précise Orange. D’autres services destinés aux consommateurs ou en entreprises seront examinés dans un stade futur.

La deuxième expérience se déroulera au 5G Lab d’Orange Gardens à Châtillon, site utilisé par l’opérateur pour tester la 5G dans les bandes de 3,4 à 3,8GHz depuis 2018.

Orange précise que le laboratoire va bientôt ouvrir ses portes à des partenaires et des sociétés désireux d’évaluer les capacités de la bande 26GHz à offrir « des expériences multimédia enrichies dans des zones d’affluence et dans certaines situations de mobilité (streaming vidéo haute résolution 4K/8K, 360°, réalité augmentée, virtuelle ou mixte), production vidéo via la 5G, jeux en réseau dans le cloud, tournois d’e-sport…). »