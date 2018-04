Orange nomme de nouveaux cadres en Afrique

Yasser Shaker devient pdg d’Orange Égypte en remplacement de Jean-Marc Harion, qui a démissionné il y a quelques jours. Bruno Mettling, président du directoire d’Orange Égypte a confirmé la nomination de M.Shaker sur Twitter.

Yasser Shaker occupait précédemment le poste de directeur technologies et innovations (CTIO) au sein d’Orange Moyen-Orient et Afrique, où il a travaillé sur la stratégie de numérisation de 19 pays. Il était auparavant directeur technique (CTO) d’Orange Égypte.

« Il dirigera l’équipe d’Orange Égypte qui vise à accélérer la numérisation du pays avec le soutien entier du groupe Orange », précise un communiqué du groupe français.

« La présence d’Orange en Égypte est de la plus grande importance pour son développement en Afrique et au Moyen-Orient… L’Égypte restera toujours un nœud crucial et essentiel pour la croissance des activités dans la région », ajoute le communiqué.

Jean-Marc Harion devrait pour sa part prendre en août la place de Jorgen Bang-Jensen à la tête de l’opérateur polonais Play.

Orange a également nommé Aminata Kane Ndiaye au poste de pdg de la filiale de Sierra Leone, selon le journal Financial Afrik. Elle était auparavant basée au Sénégal, où elle exerçait les fonctions de directrice marketing en charge des services financiers sur mobile d’Orange. Orange n’a pas fait de commentaires sur sa nomination.