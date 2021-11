Orange lance son laboratoire open RAN en France

Orange a ouvert officiellement le 10 novembre le premier laboratoire voué à open RAN en France. L’initiative, appuyée sur des équipements réseau signés Samsung et Nokia, doit permettre d’expérimenter plus avant la nouvelle technologie dans un écosystème élargi grâce au bénéfice d’installations dédiées au test de produits et services.

Dans un communiqué, l’opérateur explique que son laboratoire sera ouvert « aux fournisseurs d’équipements de l’écosystème Open RAN, aux start-ups et aux intégrateurs de systèmes, souhaitant tester le bon fonctionnement et l’interopérabilité de leurs composants avec ceux d’autres fournisseurs ». Le réseau Open RAN sera également accessible à distance, ajoute Orange.

Les nouvelles installations sont labellisées OTIC (Open Testing and Integration Center) par l’Alliance O-RAN, dont Orange est un fondateur. A côté de Samsung et Nokia, la liste de fournisseurs partenaires inclut Dell pour les infrastructures ouvertes et Intel pour les plateformes, processeurs et technologies d’accélération.

« Nous voulons accélérer le développement d’un RAN ouvert, intelligent, basé sur le cloud, et d’un écosystème riche autour d’Open RAN, explique Michaël Trabbia, directeur exécutif technologies et innovation d’Orange. À partir de 2025, notre ambition est de déployer uniquement des équipements Open RAN en Europe. »

Dans un communiqué séparé, Samsung confirme que ses produits de RAN virtualisée (vRAN) seront utilisés dans le laboratoire d’Orange et se présente comme le seul acteur majeur du marché capable de mener des déploiements commerciaux de vRAN en Amérique du Nord, Europe et Asie.