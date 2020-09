Orange lance des obligations durables - Mobile World Live

Orange a annoncé le 9 septembre le succès du lancement d’une première émission d’obligations durables pour un montant de 500 millions d’euros, avec une maturité de 7 ans et un coupon annuel de 0,125%. La somme récoltée servira à financer des projets en faveur de l’inclusion numérique et contre le changement climatique.

Dans un communiqué, le groupe français explique que l’émission, « plus de 5 fois sur-souscrite, a rencontré un vif succès auprès des investisseurs socialement responsables (ISR) français et internationaux, permettant à Orange d’élargir sa base d’investisseurs et de poursuivre la politique d’optimisation de sa structure de financement. »

Le gros des fonds levés (60 %) sera alloué à des projets relatifs à l’efficacité énergétique et à l’économie circulaire. Le reste financera des plans d’inclusion numérique et sociale.

« Dans un contexte marqué par la crise du Covid-19, qui a mis en évidence la nature essentielle des télécommunications, il nous semble plus que jamais nécessaire de mener à bien nos activités de façon à créer un monde plus durable et plus équitable », commente Ramon Fernandez, Directeur Général Délégué et Directeur Général Finances, Performance et Développement.

Orange rappelle que cette émission s’inscrit dans la ligne du plan stratégique Engage 2025.