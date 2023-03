Orange étoffe sa couverture satellite mondiale en signant avec OneWeb

Orange annonce la signature d’un partenariat avec l’opérateur de satellites de télécoms OneWeb. L’initiative vise à « améliorer et étendre » la connectivité du groupe français dans les régions rurales et excentrées d’Europe, d’Amérique Latine et d’Afrique.

L’accord va permettre à Orange de s’appuyer sur la constellation de satellites de OneWeb en orbite basse (LEO) pour muscler ses services à destination des entreprises et des opérateurs – en particulier les filiales du groupe.

Bien que le partenariat couvre la planète, Orange et OneWeb misent avant tout sur les trois continents évoqués plus haut.

Le tandem précisent que les satellites en LEO vont permettre à Orange Business de proposer des « solutions haut débit, résilientes et à faible latence » aux grandes, petites et moyennes entreprises.

« La technologie satellite est prometteuse et complémentaire des technologies existantes grâce à de nombreuses innovations récentes, explique Jean-Louis Le Roux, directeur des réseaux et services internationaux d’Orange. Cela va nous permettre de continuer à déployer des réseaux de haute qualité dans l’ensemble des régions du monde actuellement mal desservies. »

« Ce partenariat passionnant contribue directement à améliorer et à étendre la connectivité mondiale », continue Neil Masterson, directeur général de OneWeb, pour qui l’accord participe à la réduction de la fracture numérique en garantissant un « un accès haut débit efficace, de qualité et fiable à Internet ».

Le partenariat annoncé n’est loin pas la première incursion d’Orange en orbite puisque le groupe français a déjà signé en 2021 un accord de couverture européenne avec Eutelsat, suivi en 2022 d’un protocole d’accord avec AST SpaceMobile en vue d’essais dans un pays d’Afrique.