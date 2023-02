Orange et Vodafone signent un accord de partage de réseaux Open RAN

Les deux poids lourds européens Orange et Vodafone Group signent un accord de partage des réseaux Open RAN dans les zones rurales où ils sont tous deux présents. Un projet pilote devrait démarrer en Roumanie cette année.

C’est la première fois qu’un tel accord est signé dans le secteur de l’Open RAN, soulignent les deux opérateurs, pour qui ce partenariat « renforce l’engagement respectif des deux opérateurs à déployer l’Open RAN comme technologie de premier plan pour les futurs réseaux mobiles à travers l’Europe ».

Les premiers sites commerciaux couverts par l’accord sont situés dans une région rurale proche de Bucarest. Le pilote doit fournir « une première expérience concrète du nouveau modèle opérationnel basé sur l’intégration d’équipements et de logiciels multifournisseurs, de façon à ouvrir la voie à des déploiements à plus grande échelle ».

Orange et Vodafone ajoutent qu’ils « travaillent individuellement à la section de fournisseurs stratégiques » pour les phases initiales du projet.

Avantages

Pour expliquer leur décision, Orange et Vodafone soulignent que le choix de l’open RAN apportera « une plus grande agilité lors de l’ajout de nouveaux sites radio ou de la mise à niveau des sites existants, tout en minimisant les coûts et la consommation d’énergie ».

Cette annonce confirme que l’engouement autour de l’Open RAN ne cesse de croître. L’annonce de l’accord intervient juste après la publication d’un livre blanc co-produit par Orange, Vodafone Group, Deutsche Telekom, Telecom Italia et Telefonica qui précise les objectifs prévus pour le développement de l’écosystème pour le reste de l’année 2023.

Pour Michaël Trabbia, directeur technologie et innovation du groupe Orange, le partage de réseaux Open RAN représente une « avancée majeure sur la voie des réseaux agiles et entièrement automatisés, capables d’utiliser pleinement le potentiel de la virtualisation et de l’IA pour renforcer les performances tout en réduisant les coûts d’infrastructure et d’exploitation ».

« En combinant nos ressources, nous réduirons les coûts en équipements, minimiserons la consommation d’énergie et la nécessité de dupliquer les sites, tout en éliminant les zones non couvertes », estime quant à lui Alberto Ripepi, directeur réseaux chez Vodafone.

A noter que ce partenariat s’inscrit dans la ligne de la déclaration d’intention signée par les les grands opérateurs européens début 2021.