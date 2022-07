Orange et Masmovil fusionnent en Espagne

Orange et Masmovil vont combiner leurs activités espagnoles sous la forme d’une association à parts égales. Les deux opérateurs espèrent retirer du mariage plus de 450 millions d’euros en synergies chaque année.

Orange et Masmovil ont commencé à discuter d’un rapprochement en mars. La fusion devrait donner le jour à une société valorisée autour de 18,6 milliards d’euros (7,8 milliards d’euros pour Orange Espagne et 10,9 milliards d’euros pour Masmovil). L’annonce de la joint venture suit des mois de spéculations sur la consolidation d’un marché espagnol très chahuté.

Dans un communiqué, les deux partenaires expliquent que l’accord « comprend le droit, pour chacune des deux parties, de déclencher une introduction en bourse (IPO) après une période prédéfinie et sous certaines conditions, et prévoit dans un tel scénario, une option d’achat pour Orange lui permettant de prendre le contrôle de l’entité combinée au prix de l’IPO ».

« Cette co-entreprise entre deux acteurs complémentaires conduira à des gains d’efficacité significatifs qui permettront au nouvel ensemble d’accélérer les investissements dans la fibre optique (FTTH) et la 5G, au bénéfice des clients espagnols », ajoute le communiqué.

L’opération intervient après une période difficile pendant laquelle tous les opérateurs espagnols, dont Orange et Vodafone Group, se sont plaint de la concurrence acharnée qui sévit outre-Pyrénées.

« Je crois fermement que la création de cette nouvelle entreprise est d’une importance fondamentale pour le Groupe, le marché espagnol des télécommunications et les clients », commente Christel Heydemann, directrice générale du groupe Orange.

« Avec Orange, nous prévoyons de former un opérateur solide avec un profil durable et la capacité d’investir dans des infrastructures, des technologies et des talents de classe mondiale, explique quant à lui Meinrad Spenger, directeur général de Masmovil. Nous prévoyons que cela stimulera la concurrence, la digitalisation et l’innovation sur le marché espagnol. »

GSMA Intelligence place Orange au premier rang des opérateurs mobiles espagnols avec 16,6 millions d’abonnés, devant Telefonica (15,8 millions), Vodafone (13,6 millions) et Masmovil (11,6 millions).

Moyennant approbation des autorités de régulation, la fusion devrait être bouclée au second semestre 2023.