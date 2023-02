Orange et Ericsson dotent Mittal du plus grand réseau industriel 4G/5G

Orange Business Services et Ericsson annoncent le démarrage opérationnel de 5G Steel, présenté comme le plus vaste réseau industriel associant 4G et 5G sur les sites des aciéries ArcelorMittal.

Les deux partenaires précisent que l’industriel a avant tout décidé d’étendre l’utilisation des technologies mobiles pour aider à réduire ses émissions de carbone. Ericsson apporte son expertise des réseaux privés et Orange Business Services son expérience des services 5G.

5G Steel met la nouvelle génération des télécoms mobiles au contact direct des lignes de fabrication, d’abord, sur les sites de Dunkerque et Mardyck (Nord) pour commencer puis à Florange (Moselle) dans le courant de l’année 2023. « Au train continu à chaud, les opérations de relevé, de saisie et de partage de données peuvent se faire plus rapidement et de façon plus intuitive à l’aide de tablettes : inspections réalisées lors des opérations de maintenance, audits sécurité, procédures de consignation / déconsignation… », explique ainsi le communiqué d’Orange.

Le réseau doit par ailleurs contribuer aux efforts d’ArcelorMittal pour renforcer ses démarches durables en permettant par exemple de mieux apprécier la densité et la composition des aciers recyclés.

Parmi les nouveaux cas d’usage qui seront développés sur les sites d’ArcelorMittal figurent des « initiatives en matière de mobilité des personnes en situation de travail, des véhicules ferroviaires autonomes à Dunkerque et à Florange, des véhicules autonomes routiers, la généralisation de la maintenance mobile avec la remontée d’informations terrain, la réalité virtuelle ou augmentée et les dispositifs de sécurité », précise le communiqué.

Lancée en novembre 2021 par ArcelorMittal, l’initiative 5G Steel est soutenue par le gouvernement français dans le cadre du plan France Relance.