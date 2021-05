Orange et Capgemini créent un « cloud de confiance » en France - Mobile World Live

27 MAY 2021

Orange a signé un accord avec Capgemini, spécialiste de l’ingénierie informatique et du consulting, en vue de la création d’une plate-forme cloud offrant toutes les garanties de sécurité exigées par l’État français.

La nouvelle société née du partenariat, baptisée Bleu, proposera ses services aux personnes privées et aux institutions qui manipulent des données sensibles partout en France. A noter que le tandem va travailler avec Microsoft sur cette nouvelle offre.

Dans un communiqué commun, Orange et Capgemini expliquent que Bleu offrira « l’immunité à l’égard de législations extraterritoriales », en toute « indépendance économique ».

Les deux partenaires ajoutent que Bleu respectera la réglementation nationale en matière de transfert de données et assurera le « contrôle exclusif des applications cloud à partir d’une infrastructure isolée, basée sur des centres de données situés en France ».

« Les centres de données de Bleu seront ainsi séparés de manière stricte des centres de données internationaux de Microsoft, ce qui garantira son autonomie opérationnelle, continue le communiqué. De plus, Bleu sera exploité depuis la France par son propre personnel. En conséquence, les services fournis par Bleu devraient permettre d’obtenir la qualification « Cloud de Confiance » décernée par les pouvoirs publics. »

« Ce « Cloud de Confiance » répond à une exigence croissante dans le monde du numérique, commente Stéphane Richard, pdg d’Orange. L’État français l’a récemment confirmé en définissant sa politique « cloud au centre », qui fixe des standards exigeants de protection des données et de souveraineté. Nous sommes heureux de nous associer à Capgemini pour mettre à la disposition des utilisateurs BtoB et institutions publiques actuels et futurs de ce cloud une large gamme de services s’appuyant notamment sur la solution Microsoft 365 de manière souveraine. »