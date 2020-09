Orange Espagne fait un grand pas dans la 5G - Mobile World Live

La filiale espagnole d’Orange vient d’augmenter l’offre 5G outre-Pyrénées en proposant un service commercial dans cinq grandes villes du pays, une semaine après le lancement d’une offre comparable par sa rivale Telefonica.

Dans un blog, Orange indique que son service 5G fonctionne désormais sans coût additionnel au bénéfice des clients basés dans les zones centrales de Madrid, Barcelone, Valence, Séville et Malaga.

Le service, qui utilise les bandes allant de 3,6 à 3,8 GHz, couvre environ 30 % de la surface de chaque ville. Orange prévoit d’étendre son service à d’autres cités dans les mois qui viennent.

Monica Sala, directrice générale d’Orange Espagne en charge des technologies de l’information, note que l’évolution vers une économie et une société numérique est devenue « plus urgente que jamais » à la lumière de la pandémie de Covid-19 (coronavirus) et que sa société espère aider au développement du pays avec le lancement de son service 5G.

Rival Telefonica launched 5G service in selected areas of Spain last week, targeting 75 per cent coverage of the nation by the year-end.

Vodafone Spain, meanwhile, began offering 5G services in mid-2019.