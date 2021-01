Orange crée un fonds de capital risque autonome - Mobile World Live

Dans la lignée de l’initiative Orange Digital Ventures lancée en 2015, Orange vient de créer Orange Ventures, un fonds de capital risque doté de 350 millions d’euros. La nouvelle structure se concentrera sur les investissements touchant à des « activités traditionnelles » du groupe, mais aussi dans des secteurs adjacents à haut potentiel de croissance.

Dans un communiqué, Orange affirme qu’Orange Ventures « va entrer dans le Top 10 des fonds corporate de capital-risque en Europe ».

La nouvelle structure héritera du portfolio construit par Orange Digital Ventures depuis 2015 tout en cherchant de nouvelles opportunités. Elle s’intéressera aux secteurs liés au mobile et aux télécommunications, comme la cybersécurité, l’entreprise numérique et les services financiers. Mais Orange ajoute que le fonds explorera des secteurs émergents, comme par exemple la santé numérique.

« Présent à Paris et à Dakar, Orange Ventures accompagne les start-up à tous les stades de développement, depuis l’amorçage en Afrique et au Moyen Orient, jusqu’aux sociétés plus matures en Europe et aux États-Unis, avec des investissements unitaires pouvant atteindre 20 millions d’euros par levée de fonds », explique le communiqué. L’équipe rassemblera une vingtaine d’employés, renforcés par des experts du capital-risque.

« Orange Ventures a pour ambition d’atteindre la performance financière des meilleurs investisseurs en capital-risque, et prendra ses décisions d’investissement de manière autonome, note Jérôme Berger, Président et Managing Partner d’Orange Ventures. Notre souhait est de constituer une organisation qui allie le meilleur des deux mondes : les expertises métier d’Orange ainsi que l’agilité de décision et la qualité du suivi financier des meilleurs gestionnaires de capital-risque. »