Orange annonce un partenariat multiple dans la santé numérique - Mobile World Live

Orange s’associe avec le géant pharmaceutique Sanofi, les consultants de Capgemini et l’assureur Generali pour lancer Future4care, un accélérateur de startups européen spécialisé dans la santé numérique.

Les quatre avaient déjà annoncé en janvier un projet dans le secteur, mais sans guère donner de détails.

Future4care vise à aider le développement et le déploiement de nouvelles applications de santé numérique et doit lancer son premier appel à projet en septembre, autour de deux thèmes : la prise en charge du patient à distance et la médecine personnalisée (du diagnostic jusqu’au traitement).

Des locaux de 6 000 m² situés dans le centre de Paris doivent accueillir les projets hôtes en décembre. La structure fournira un accompagnement personnalisé autour de « Labs thématiques », orientés sur la créativité, la régulation dans le domaine médical, l’éthique, l’IA, etc.

« En hébergeant les salariés de chaque startup, le BioPark de Future4care doit devenir le hub européen qui incarne le progrès en santé digitale », affirment les quatre partenaires.

Future4care doit faire le lien entre une centaine de startups et un réseau de soutien comprenant les 4 fondateurs, 15 autres entreprises partenaires, les organismes de régulation, les acteurs du secteur santé, le secteur éducatif et des experts de la technologie.

« Nous sommes convaincus que la conjugaison des capacités des grandes entreprises avec l’agilité des jeunes pousses, permettra l’émergence de solutions digitales qui apporteront de la valeur aux patients et à l’écosystème de santé dans son ensemble », explique Philippe Peyre, Président de Future4care.