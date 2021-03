Nouvelles rumeurs de fusion entre Vodafone Espagne et Masmovil - Mobile World Live

Les médias espagnols évoquent à nouveau un rapprochement entre Vodafone et son concurrent Masmovil. Les deux opérateurs auraient repris des pourparlers, les nouveaux propriétaires de Masmovil espérant profiter de synergies pour retirer un solide bénéfice d’une fusion.

Ces rumeurs ne sont pas nouvelles : elles ont émergé plusieurs fois dans la presse espagnole depuis l’annonce du rachat de Masmovil en 2020. La transaction a été bouclée en novembre et, selon le journal économique Expansion, les nouveaux propriétaires réfléchiraient sérieusement à un mariage avec Vodafone.

Les détails sur la forme du rapprochement restent vagues et aucune des sources d’Expansion n’est capable de dire qui dominera a nouvelle entité.

Les bruits précédents évoquaient plutôt un rachat par Vodafone ou une fusion à parts égales. En janvier 2021, le journal El Economista a estimé que le secret entourant les discussions n’en était « plus vraiment un ».

Vodafone a refusé de commenter les rumeurs pour Mobile World Live et Masmovil n’a pas répondu avant publication de cet article.

Les chiffres de GSMA Intelligence plaçaient respectivement Vodafone et Masmovil à la 3e et 4e place du marché espagnol au 4e trimestre 2020, avec 13,2 et 9,8 millions d’abonnés, derrière Telefonica (16,3 millions d’abonnés) et Orange (15,5 millions).