Nokia vante les avancées de l’IA chez les opérateurs

Chiffres à l’appui, Andrew Burrell, directeur business applications marketing for Cloud and Network Services chez Nokia, affirme à Mobile World Live que le monde du mobile est à la pointe de l’utilisation de l’Intelligence Artificielle (IA).

Si l’on en croit une enquête réalisée par Analysis Mason pour le compte de Nokia, 87 % des opérateurs consultés ont commencé à expérimenter ou à déployer l’IA pour la gestion des réseaux.

Sur les 84 grands cadres qu’a contacté Analysis Mason de septembre à novembre 2022, 57 % ont affirmé avoir poussé leurs cas d’utilisation de l’IA « au stade de la production », indique Nokia.

L’enquête montre en outre que 43 % des personnes consultées envisagent ou mènent déjà des essais. Plus de la moitié des responsables interrogés indiquent avoir implémenté des éléments d’IA dans leurs réseaux pour répondre à la complexité croissante associée à la gestion d’un trafic sans cesse grandissant et des services qui s’y rapportent.

Andrew Burrell ajoute que l’IA offre potentiellement des bénéfices pour tout ce qui touche à la gestion des réseaux, à l’expérience client et au développement durable.

« Cela vaut la peine de choisir et de se concentrer sur un ou deux de ces domaines avant d’aller plus loin, souligne-t-il. Mais le développement durable est certainement un des secteurs où il est le plus facile d’observer un retour sur investissement. »

Nokia note que près de 50 % des grands opérateurs témoignent de difficultés dans la collecte des données. Certains fournisseurs de service confient ainsi leur incapacité à accéder à certaines informations sur leurs réseaux à cause de systèmes anciens dotés d’interfaces propriétaires ou d’alarmes qui bloquent les niveaux d’automatisation les plus avancés.

L’équipementier finlandais conseille aux fournisseurs de services d’identifier des façons d’améliorer l’accès aux données en développant plus de cas d’utilisation de l’IA afin d’augmenter leur efficacité opérationnelle et générer de nouvelles opportunités de profits.

Andrew Burrell estime cependant qu’il faudra attendre jusqu’à un an pour que les opérateurs puissent constater un impact direct des modèles d’IA générative.