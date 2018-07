Nokia signe un contrat d’un milliard d’euros avec China Mobile

Le groupe finlandais Nokia vient de signer un accord d’un an avec China Mobile. Nokia doit fournir des infrastructures et assurer des services destinés à appuyer les plans de transition réseau de l’opérateur.

Pour un montant d’un milliard d’euros environ, le marché prévoit la fourniture de matériel couvrant les secteurs mobiles et fixes, le routage IP, le transport optique de données et de logiciels destinés à gérer l’expérience clients, précisent les deux signataires.

Un communiqué conjoint ajoute que ce contrat aidera China Mobile à mettre en place une « infrastructure réseau orientée vers le futur ».

Signer ce genre de grosse affaire est devenu une habitude pour Nokia. Un accord similaire avait déjà été annoncé il y a deux ans, fruit d’une relation qui remonte à 1994.

L’annonce intervient également quelques jours après que les deux partenaires aient dévoilé un plan visant à ouvrir un laboratoire voué à la 5G à Hangzhou, dans le but de développer et expérimenter des scénarios technologiques futurs, notamment liés à l’intelligence artificielle et aux machines auto-apprenantes.

En juillet, Nokia avait déjà signé en Chine un accord similaire avec le fournisseur d’accès et d’apps Internet Tencent.