Nokia s’allie avec l’ATU pour la numérisation de l’Afrique

Nokia et l’African Telecommunications Union (ATU) vont travailler ensemble pour accélérer la transformation numérique du continent, en se focalisant sur la réduction des inégalités et sur le développement de cas d’usage 4.0 pour l’industrie.

Dans un communiqué, Nokia détaille les plans du nouveau duo destinés à étendre la connectivité et implémenter des technologies émergentes ainsi que de nouveaux business models parallèlement à la 5G.

L’équipementier finlandais et l’ATU veulent également promouvoir l’inclusion et la diversité, développer les talents pour l’innovation et aider les gouvernements locaux à affiner leurs politiques de télécoms.

Rajiv Aggarwal, directeur de la Nokia Central, East and West Africa Market Unit, explique que son groupe va faire appel à son expertise pour « impacter positivement le développement socio-économique du continent ».

John Omo, secrétaire général de l’ATU, juge pour sa part que le partenariat avec Nokia est « crucial » pour réaliser les objectifs de l’organisation panafricaine en matière de transformation numérique et d’accès à la connaissance.

En avril, Ericsson et l’ATU ont publié des recommandations en matière d’allocation et d’usage de spectre sur le continent. La presse a par ailleurs évoqué en juin un partenariat entre Huawei et l’ATU autour du développement des compétences.