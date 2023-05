Nokia remporte un marché de drones de sécurité civile en Belgique

17 MAY 2023

Nokia va fournir à l’opérateur belge Citymesh une plateforme de gestion de drones et 70 unités volantes. Ce réseau baptisé Sense doit fournir des informations visuelles aux services de sécurité civile – secouristes et pompiers en particulier.

Le contrat prévoit la fourniture d’une plateforme Nokia Drone Networks et 70 drones, assez pour « couvrir la Belgique par une grille de drones 5G automatisée ».

Les drones et leurs stations de base seront positionnés dans 35 zones réparties dans le pays et seront capables de collecter de l’information dans le délai critique de 15 minutes suivant le déclenchement d’un événement.

Chaque drone fournira des images thermiques de haute définition traitées par IA pour donner aux équipes de secours des éléments sur les lieux d’intervention – par exemple sur les panaches de fumée et les paramètres de feux – en plus de détail sur la position et le nombre des gens présents dans le secteur.

Les données collectées seront distribuées aux services d’urgence en temps quasi réel.

Citymesh a déjà testé son réseau de drones dans différents environnements, dont le port d’Anvers-Bruges, la ville de Genk, l’aéroport de Bruxelles et une brigade de pompiers de Courtrai.