Nokia marque un nouveau point aux États-Unis avec UScellular

Nokia remporte une nouvelle victoire outre-Atlantique en signant avec UScellular. L’équipementier finlandais va équiper le réseau 5G de l’opérateur avec son architecture de cœur « cloud-native standalone » (SA). La fin du déploiement est prévue pour la fin 2022.

Nokia doit fournir toute une gamme de matériels, logiciels et services destinés à offrir des connexions à haute performance et faible latence. Elles permettront en particulier à UScellular de proposer Réalité Virtuelle et Augmentée (VR et AR) à ses 5 millions d’abonnés.

Nokia explique que sa structure de réseau pourra être mise à profit par UScellular pour introduire et déployer rapidement de nouvelles fonctions et développer ainsi de nouvelles sources de profit.

Ce contrat entre Nokia et UScellular s’ajoute à un précédent accord sur la mmWave 5G.

Succès en série

Ce nouveau marché s’ajoute une belle série de succès. Nokia va ainsi fournir un cœur de réseau SA 5G à Dish Network, après avoir vendu des équipements similaires pour le lancement du réseau SA 5G de T-Mobile US en août 2020. L’équipementier finlandais a par ailleurs signé un contrat de 5 ans avec AT&T en mars en vue de la fourniture d’équipements et de services non-SA et SA.