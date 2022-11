Nokia et l’Inria renoue leur partenariat sur les réseaux et l’informatique

Nokia prolonge son partenariat avec l’Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Inria). Le laboratoire de recherche commun entre l’institut et les Nokia Bell Labs va fonctionner quatre années de plus et se focaliser sur l’avenir des réseaux intelligents et de l’informatique de périphérie (edge computing).

« Le laboratoire de recherche commun va se concentrer sur les besoins de l’Homme, de la société et de l’industrie, précise le communiqué de l’Inria. Les réseaux seront 100 % « cloud-native » et prendront en charge une architecture distribuée. L’efficacité, la résilience et l’agilité sont des attributs essentiels, avec une gestion et une orchestration le plus possible automatisées grâce à l’intelligence artificielle (IA) et à l’apprentissage machine (ML). »

« Avec Nokia, nous travaillerons sur les nouvelles frontières pour les réseaux mobiles 6G, qui posent de nouveaux défis technologiques et théoriques, dans lesquels la conception des logiciel et des échanges de données doivent être pensés conjointement », commente Bruno Sportisse, pdg de l’Inria.