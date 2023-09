Nokia et Alcatel-Lucent Enterprise gagnent l’infrastructure du Grand Paris Express

Nokia va faire équipe avec Alcatel-Lucent Enterprise (ALE) en vue de fournir une « infrastructure essentielle certifiée » au projet de développement ferroviaire baptisé Grand Paris Express.

Le contrat prévoit notamment le déploiement d’une dorsale IP/MPLS multiservice à haut débit de Nokia et de toute une gamme de routeurs, dont des routeurs LAN durcis d’Alcatel-Lucent Enterprise déployés dans les gares et dans les zones d’exploitation isolées pour « assurer la vidéosurveillance et un contrôle de la qualité de l’air grâce à des capteurs IoT », précise notamment le communiqué.

L’ensemble des systèmes déployés « vise à accroître l’efficacité, à renforcer la sécurité et à améliorer l’expérience des usagers des transports publics en fournissant des données opérationnelles en temps réel », ajoute le communiqué d’ALE.

Le projet Grand Paris Express vise à étendre le réseau ferroviaire souterrain de la région parisienne. Il prévoit notamment l’extension de la ligne 14 et la construction de 4 nouvelles lignes. L’ensemble combinera 68 nouvelles gares et doit être achevé en 2030.

Le groupe finlandais avait déjà signé un accord en vue de fournir les équipements 5G liés au programme d’extension du métro. Totem, filiale d’Orange avait pour sa part gagné en mai un contrat couvrant la mise en place de l’infrastructure 5G d’une des nouvelles lignes.