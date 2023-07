Nokia compte sur la 5G pour surmonter les revers de 2023

Malgré un repli en Amérique du Nord et un environnement économique difficile qui a affecté les résultats au 2e trimestre, le pdg de Nokia Pekka Lundmark veut rester optimiste quant à l’avenir du groupe, misant notamment sur la nécessité continue des opérateurs à investir dans la 5G au-delà de 2023.

Le groupe finlandais a été forcé de revoir ses prévisions de résultats annuels à la baisse la semaine passée. Il prévoit désormais un déclin de 3 % du chiffre d’affaires à 5,7 milliards d’euros par rapport à 2022, accompagné d’une chute de 37 % du bénéfice net, à 289 millions.

Pour les activités liées aux réseaux mobiles, Pekka Lundmark note que de solides déploiements de la 5G en Inde ont permis de limiter la casse subie en Amérique du Nord, avec un chiffre d’affaires total en légère hausse mais un bénéfice opérationnel ramené de 206 à 85 millions.

Les activités liées aux infrastructures fixe ont également souffert, avec un CA en baisse de 8 %, largement lié à un déclin de 11 % des ventes liées aux réseaux IP.

Pekka Lundmark explique que les difficultés macroéconomiques et « la digestion des stocks » qui ont marqué le 1er trimestre se sont aggravées au 2e trimestre et prédit « que la tendance va continuer à impacter notre activité » au second semestre.

Le patron de Nokia s’attend cependant à « quelques améliorations visibles au 4e trimestre » dans le secteur des infrastructures mobiles et fixes.

« Si l’on se projette au-delà de 2023, nous pensons que les impacts qui ont touché le secteur des infrastructures de réseau étaient limitées au court terme et nous pouvons envisager des opportunités de croissance soutenues par le travail accompli pour diversifier notre base de clientèle », note cependant Pekka Lundmark.

« Dans les réseaux mobiles, les opérateurs vont devoir investir substantiellement dans la 5G partout dans le monde – seules 25 % des stations de base milieu de bande 5G potentiellement nécessaires ont été installées à ce jour hors de Chine », conclut Pekka Lundmark.