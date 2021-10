Mobile World Live est nominé pour un PPA Award

Mobile World Live (MWL) est fier d’annoncer sa nomination pour le prix de la catégorie « Meilleure réponse au Covid-19 » décerné par la Professional Publishers Association (PPA).

La sélection dans cette catégorie est basée sur les nouvelles stratégies implémentées et réalisées pendant la période d’urgence et l’impact qu’elles ont eu sur la marque et ses publications. Le prix récompense la façon dont les réponses les plus innovantes et imaginatives ont permis de servir la communauté ou l’audience du média nominé.

Tout au long d’une année particulièrement difficile pour l’industrie des médias et de l’événementiel, MWL a proposé une série de produits numériques entièrement nouveaux (Themed Weeks) et assuré la couverture télévisuelle complète du MWC21 sur site à Barcelone grâce à une unité de production à distance, basée au Royaume-Uni.

La récompense sera remise lors d’une cérémonie prévue le vendredi 26 novembre.

Un immense merci à nos lecteurs et nos partenaires pour leur soutien, ainsi qu’à tous ceux qui nous aidé à traverser cette période compliquée.

Et félicitations à tout l’équipe de Mobile World Live.