Meta révèle l’existence d’un vaste réseau d’influence pro-chinois

Meta Platforms révèle avoir mis fin au 2e trimestre à une campagne d’influence masquée d’une importance sans précédent, destinée à promouvoir la Chine sur les médias sociaux.

Meta Platforms décrit cette campagne trans-plateformes comme la plus vaste opération d’influence dissimulée jamais tentée, avec plus de 50 médias sociaux visés dont Facebook et Instagram.

Meta Platforms indique avoir supprimé 7 704 comptes Facebook, 954 pages, 15 groupes and 15 comptes Instagram liés à la campagne. Environ 560 000 comptes relayaient une ou plusieurs pages du réseau impliqué.

Le réseau d’influence plongeait ses racines en Chine et ciblait notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, le Japon et les audiences sinophones partout dans le monde.

Meta Platforms explique que l’opération consistait à poster des messages systématiquement positifs sur la Chine tout en critiquant les États-Unis, les politiques extérieures occidentales et les critiques du gouvernement de Beijing, notamment les journalistes et les chercheurs.

« Pour la première fois, nous avons pu relier entre elles tous ces activités pour confirmer qu’elles faisaient partie d’une opération unique » et les attribuer « à des individus associés aux forces de l’ordre chinoises », a déclaré Guy Rosen, directeur de la sécurité des informations de Meta Platforms.