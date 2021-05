Masmovil revendique la neutralité carbone - Mobile World Live

Masmovil affirme être le premier opérateur européen à être parvenu à la neutralité carbone, un des plus importants objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies.

L’opérateur espagnol explique sa réussite par la mise en place d’un programme complet englobant toutes ses activités principales et annexes. Si la consommation d’énergie a été au coeur des efforts accomplis, Masmovil n’a négligé aucun détail, jusqu’à la réduction de la consommation d’encre pour imprimantes.

« Nous démontrons qu’il est possible de développer des projets d’entreprise qui génèrent de la valeur avec un impact positif pour les clients, les employés, les actionnaires et la planète », commente Meinrad Spenger, pdg de Masmovil.

Masmovil précise être parvenu au but bien avant l’échéance de 2050 fixée par les Nations Unies. Les résultats présentés par le groupe espagnol sont certifiés par l’Ecology and Development Foundation suite à un audit complet d’un an sur les émissions et les pratiques de l’opérateur.

Masmovil indique par ailleurs qu’un projet de plantation d’arbres lui a permis d’obtenir le plus bas niveau possible d’émissions résiduelles, celles qui subsistent après avoir pris en compte toutes les options techniques et économiques possibles pour réduire l’empreinte carbone.

Parmi les mesures prises figurent le recours à des sources d’énergie renouvelables, la réduction de la consommation des réseaux et l’optimisation du cycle de vie des produits.

Les Nations Unies ont rendu récemment hommage aux efforts menés par l’industrie du mobile pour parvenir à la neutralité carbone.

Plusieurs grands opérateurs, dont Telefonica et Vodafone Group, ont déjà annoncé leurs ambitions de parvenir à l’objectif de neutralité avant la date fixée par les Nations Unies.