Madrid tire 1 milliard d’euros des enchères 5G

L’Espagne a tiré 1,01 milliard d’euros de la vente aux enchères de fréquences compatibles 5G dans la bande des 700 MHz. Les filiales locales d’Orange, Telefonica et Vodafone vont chacune débourser plus de 300 millions, Masmovil ayant renoncé à participer début juillet.

Selon les détails publiés par le ministère espagnol des affaires économiques, le résultat, après 12 tours d’enchères, dépasse de 15 millions d’euros le prix fixé au départ. Chaque licence est acquise pour 20 ans, avec option pour 20 années supplémentaires.

Vodafone et Telefonica ont acquis chacun un bloc 2 x 10 MHz, payés respectivement 350 et 310 millions, le second ayant accepté les contraintes d’un déploiement accéléré. Vodafone va régler l’addition en une seule fois, en plus du versement annuel de 15,5 millions pour le renouvellement de la licence. L’opérateur précise qu’il utilisera les nouvelles fréquences pour étendre sa présence et offrir une meilleure couverture, y compris en intérieur.

Selon Reuters, Orange Espagne a remporté deux bandes de 2 x 5 MHz pour 350 millions d’euros. Le groupe français indique avoir investi en tout 523 millions d’euros dans le spectre 5G en Espagne, ajoutant la nouvelle acquisition aux 110MHz dans la bande des 3,5 GHz achetés en 2018.

A noter que 5 blocs de 5 MHz non contigus n’ont pas trouvé preneur, de sorte que Madrid n’a pas atteint l’objectif prévu de 2,1 milliards d’euros.

C’est la deuxième fois que l’Espagne organise une vente aux enchères de spectre 5G. La première a eu lieu en 2018 et couvrait les bandes de 3,6 à 3,8 GHz.

Une troisième vente de spectre 26 GHz est prévue vers la fin de l’année.