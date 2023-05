Madrid appuie la consolidation du marché des télécoms

03 MAY 2023

Dans une interview accordée à Bloomberg, la secrétaire d’État espagnole des télécommunications et de l’infrastructure numérique Maria Gonzalez Veracruz a annoncé son ambition d’appuyer des changements de réglementation de façon à améliorer les perspectives des opérateurs européens sur la scène mondiale.

Maria Gonzalez Veracruz a notamment assuré qu’une des plus sûres façons de réussir était d’aider « par tous les moyens » la consolidation du marché.

L’Espagne succédera le 1er juillet prochain à la Suède pour la présidence tournante du Conseil de l’Union Européenne.

La consolidation du marché des télécoms reste un sujet brûlant en Europe depuis l’an passé.

Orange et Masmovil cherchent aujourd’hui à fusionner leurs activités en Espagne. Cette semaine, des rumeurs ont fait état d’un rapprochement possible entre les groupes Vodafone et Iliad.

Au MWC23 de Barcelone cette année, plusieurs grands patrons d’opérateurs européens ont critiqué sévèrement la réglementation européenne, en particulier les mesures prises pour gêner la consolidation.