Lydia étoffe son capital pour s’étendre en Europe

La jeune pousse française Lydia, qui commercialise une app destinée au paiement par mobile, vient de procéder à un nouveau tour de table en vue de financer le recrutement de nouveaux utilisateurs dans les cinq pays où elle est présente et de préparer son lancement dans le reste de l’Union Européenne.

L’app de Lydia, qui permet essentiellement le règlement sur le point de vente et le transfert de fonds entre particuliers, totalisait fin 2017 un million d’utilisateurs en France, au Royaume-Uni, en République d’Irlande, au Portugal et en Espagne. Lydia veut maintenant étendre son activité au reste du bloc économique, avec pour but de « devenir un élément irremplaçable de la vie quotidienne des Européens. »

Le tour de table a permis à Lydia de collecter 13 millions d’euros, obtenus auprès de ses investisseurs précédents et de la société de financement CNP Assurances. Au total, la start-up a levé 23 millions d’euros au cours de ses cinq années d’existence. Cette injection de liquidités va également permettre à Lydia de financer de nouvelles fonctions pour son app.