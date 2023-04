L’UE veut investir 43 milliards d’euros dans la production de puces électroniques

Le Parlement européen et le Conseil de l’Europe ont signé un accord provisoire sur une nouvelle réglementation destinée à augmenter la production de semi-conducteurs et appuyée sur un investissement de 43 milliards d’euros.

Dans un communiqué, le Conseil explique être parvenu aux compromis nécessaires pour faire avancer le projet présenté par la Commission européenne début 2022. La législation proposée doit cependant franchir plusieurs étapes réglementaires avant d’être promulguée.

La nouvelle législation doit créer les conditions nécessaires pour augmenter la production industrielle de semi-conducteurs dans l’UE, avec pour but ultime une part de marché mondiale d’au moins 20 % en 2030, contre 10 % quand le projet a été présenté.

La législation comprend une initiative baptisée « semi-conducteurs pour l’Europe » qui doit susciter 43 milliards d’euros d’investissements publics et privés, dont 3,3 milliards tirés du budget de l’UE.

Parmi les compromis nécessaires pour parvenir à l’accord provisoire signé par le Parlement et le Conseil figurait un élargissement du cadre réglementaire destiné à couvrir la production d’équipements utilisés pour la fabrication de semi-conducteurs.

« Une mise en œuvre rapide de l’accord conclu aujourd’hui transformera notre dépendance en leadership sur le marché; notre vulnérabilité en souveraineté; nos dépenses en investissements, commente Ebba Bush, vice-Premier ministre et ministre de l’industrie et de l’énergie de Suède. Le règlement sur les semi-conducteurs permettra à l’Europe de jouer un rôle de premier plan dans le domaine des technologies de pointe, qui sont essentielles à nos transitions écologique et numérique. »

Tout en créant un cadre pour le financement, la législation intègre diverses mesures destinées à améliorer le partage de connaissance entre pays membres de l’UE et entre la recherche et les fabricants.

A noter que Washington a entrepris une démarche similaire, Europe et Amérique étant de plus en plus désireuses de limiter leur dépendance vis-à-vis de l’Asie.