L’UE s’inquiète des menaces de l’IA sur la vie privée - Mobile World Live

L’Agence des droits fondamentaux de l’UE (FRA), un organisme de veille officiel, demande aux pays du bloc européen de clarifier leur position quant à l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans différents secteurs et met en garde contre de possibles retombées affectant les droits fondamentaux et les règles de protection des données.

Dans un rapport publié avant le lancement d’une grande étude de l’Union Européenne prévue pour 2021, la FRA souligne les risques liés à l’utilisation de l’IA dans la police prédictive, le diagnostic médical, les services sociaux et la publicité ciblée.

Le rapport se base sur des interviews réalisées dans plus d’une centaine d’organisations privées et publiques faisant appel à l’IA.

Sur la foi de son enquête, la FRA appelle les pays du bloc européen et les États membres de l’UE de prendre une série de mesures pour s’assurer que la technologie bénéficie vraiment au Vieux Continent. Il s’agira en particulier de vérifier que l’IA respecte tous les droits fondamentaux, garantir que les gens pourront contester les décisions prises par la technologie, suivre les activités impactées avant et pendant l’usage de l’IA pour réduire les impacts négatifs, recadrer les règles relatives à la protection des données, détecter les cas de discrimination potentiels et créer un système de supervision efficace.

Erreur humaine

Michael O’Flaherty, directeur de la FRA, rappelle que l’IA n’est pas « infaillible » et qu’elle est le fruit du labeur humain, avec toutes les faiblesses que cela implique : « C’est pourquoi les gens doivent savoir quand on fait appel à l’IA, comment elle fonctionne et comment contester les décisions automatisées ».

Michael O’Flaherty ajoute que l’UE doit clarifier comment les règles existantes vont s’appliquer à l’IA. De même, les organisations qui l’utilisent doivent se pencher sur la façon dont elle va interférer avec les droits des gens.

« Nous avons l’opportunité de mettre en forme une IA qui respecte non seulement nos droits fondamentaux et humains, mais qui soit en outre capable de les protèger et de les promouvoir », estime Michael O’Flaherty.