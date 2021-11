L’UE remporte un nouveau round dans son procès antitrust contre Google

Google a perdu un premier appel dans le procès qui l’oppose à l’Union Européenne. Il ne reste plus qu’un seul recours au géant des moteurs de recherche pour éviter le paiement d’une amende de 2,42 milliards d’euros pour violation des lois antitrust.

Bien que le Tribunal de l’Union Européenne ait confirmé le montant de l’amende, il a cependant exonéré en partie Google, jugeant que « la Commission n’a pas établi que le comportement de Google avait eu des effets anticoncurrentiels, même potentiels, sur le marché de la recherche générale ». En revanche, les magistrats ont confirmé que Google s’était bien rendu coupable de pratiques anticoncurrentielles en matière de shopping. « En favorisant son propre comparateur de produits sur ses pages de résultats générales par le biais d’une présentation et d’un positionnement privilégiés, tout en reléguant, dans ces pages, les résultats des comparateurs concurrents, par le biais d’algorithmes de classement, Google s’est écartée de la concurrence par les mérites », précise le Tribunal.

La procédure antitrust en cours, conséquence d’une réclamation émise par un service de shopping britannique appelé Foundem, pourrait servir de précédent à d’autres vendeurs en ligne désireux de porter plainte contre Google dans le futur.

L’état-major de Google n’a pas encore précisé s’il comptait profiter de son ultime possibilité de faire appel.

La Commissaire européenne à la Concurrence Margrethe Vestager mène trois actions judiciaires contre Google. En plus de la procédure évoquée plus haut, elle a lancé une enquête sur les technologies publicitaires de la filiale du groupe Alphabet et lui a infligé une autre amende pour avoir fait pression sur les fabricants d’appareils utilisant Android afin qu’ils favorisent le moteur de recherche de Google.

Selon Reuters, l’UE réclame au total 8,25 milliards d’euros à Google pour violations des lois antitrust.

A noter que dans une procédure indépendante réglée cette semaine, la Cour suprême du Royaume-Uni a rejeté un recours collectif affirmant que Google avait porté préjudice aux utilisateurs d’iPhone en collectant leurs données.