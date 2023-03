L’UE propulse sa constellation de satellites vers la rampe de lancement

Le conseil des États membres de l’Union européenne a approuvé le 7 mars le cadre réglementaire qui précède le lancement d’un service de télécommunications sécurisées par satellites prévu pour 2027.

Dans un communiqué, le Conseil européen indique qu’il entérine le Secure Connectivity Programme for 2023 to 2027. Le texte établit les objectifs du projet IRIS2 (acronyme pour Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite).

Doté d’un budget de 2,4 milliards d’euros, IRIS2 est un projet de constellation de satellites destiné à offrir des services de télécommunication à haute sécurité et faible latence.

Une fois en orbite, la constellation couvrira l’UE et d’autres régions jugées d’intérêt stratégique, dont l’Arctique et une partie de l’Afrique.

Parmi les cas d’usage envisagés par les autorités européennes figurent la protection d’infrastructures critiques, la surveillance, le soutien aux « actions extérieures » et la gestion de crise. Le système fera appel à la cryptographie quantique, méthode qui doit assurer une transmission de données imperméable au hacking.

Le plan a été rédigé par la Commission européenne et approuvé par le Parlement européen. Suite à la décision du Conseil européen du 7 mars, le document final doit être signé par les présidents des deux institutions précédentes avant publication dans le journal officiel de l’UE et entrée en vigueur trois ans plus tard.