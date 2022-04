L’UE pousse l’adoption du chargeur USB-C

Une commission de députés du Parlement européen s’est déclarée favorable à une proposition qui obligera tous les fabricants de smartphones à offrir une solution de chargement USB-C – un coup potentiel porté à Apple, seul constructeur à défendre une alternative.

Le 20 avril, la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a voté en faveur de l’adoption d’un chargeur universel qui permettra de « réduire les déchets électroniques et d’optimiser l’utilisation de différents types d’appareils portables », selon les termes du communiqué.

Parmi les appareils portables figurent les tablettes, les appareils photo numériques, les casques, les haut-parleurs rechargeables et les mini-consoles de jeu. Sont exclues les montres connectées (« smart watches »), les bracelets de suivi de santé et autre appareils électroniques considérés comme trop petits pour offrir un port USB-C.

La proposition adoptée avait été rédigée par la Commission Européenne en 2021 et va maintenant être présentée pour approbation au Parlement avant mise en forme de la législation finale.

La réglementation finale passera ensuite devant les trois institutions législatives de l’UE (dont le Conseil de l’Europe) avant d’avoir force de loi.

En plus de pousser à l’adoption d’un chargeur universel, la Commission réclame « plus d’informations claires et un étiquetage indiquant les options de chargement et précisant si un chargeur est proposé avec le nouvel appareil lors de l’achat ».

Vu la diffusion rapide des technologies de chargement sans fil, les députés demandent enfin à la Commission européenne de « présenter une stratégie d’ici à la fin 2026 garantissant un niveau minimum d’interopérabilité ».

La Commission Européenne se bat depuis 2009 en faveur de l’adoption de chargeurs universels. Bien que la quasi-totalité des marques de smartphones ait opté depuis pour le standard USB-C, Apple continue de proposer son propre connecteur, baptisé Lightning.