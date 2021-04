L’UE courtise l’Inde sur les standards de sécurité 5G - Mobile World Live

Selon la Commissaire européenne Margrethe Vestager, la CE aurait l’intention de collaborer avec l’Inde dans la mise au point de standards mondiaux de sécurité et de transparence pour le déploiement de la 5G.

Mme Vestager a expliqué à Bloomberg que l’Union Européenne (UE) souhaitait placer le déploiement de la 5G sur la liste des sujets à débattre lors du sommet sur la sécurité et le commerce qui doit se tenir le 8 mai entre les représentants du bloc et le Premier ministre indien Narendra Modi.

La Commissaire aurait selon l’agence de presse souligné le désir de l’UE de travailler avec des partenaires de pays démocratique sur la définition de standards ouverts relatifs au déploiement de la 5G ainsi que sur la protection des réseaux sur un arrière-plan de « rivalité systématique » – allusion probable aux préoccupations actuelles concernant les fabricants chinois.

Selon les propos tenus par Margrethe Vestager, les standards seraient établi sur la base de spécifications techniques touchant en particulier aux bandes de spectre des réseaux 5G ainsi qu’aux technologies d’interface, avec notamment pour but d’obtenir la participation d’entreprises locales de petite taille.

La standardisation est un élément clé si l’on veut accélérer la numérisation, a ajouté Mme Vestager.

En plus des États-Unis et de l’Inde, plusieurs nations appartenant à l’UE ont choisi d’imposer des restrictions quant à l’utilisation dans les cœurs de réseaux 5G d’équipements d’origine chinoise, en particulier ceux d’Huawei et de ZTE, suspectés d’être liés au gouvernement de Beijing.

L’UE et l’Inde devraient respectivement investir 355 et 70 milliards de dollars dans leurs réseaux de nouvelle génération.