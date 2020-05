Loon étend ses services au Mozambique - Mobile World Live

15 MAY 2020

Loon, filiale du groupe Alphabet-Google, vient de signer un partenariat avec le groupe Vodacom au Mozambique, le second en Afrique après celui déjà conclu au Kenya. Le projet vise au déploiement d’infrastructures 4G à très haute altitude destinées à connecter les zones rurales du pays.

Dans un blog, le pdg de Loon, Alastair Westgarth explique que les ballons et leurs nacelles d’équipements connecteront les provinces de Cabo Delgado et Niassa, « régions qui se sont révélées difficiles à couvrir par le passé à cause de leurs vastes territoires, difficiles du point de vue logistique. »

Loon va installer une infrastructure au sol et entamer des vols d’essais afin d’étudier le régime des vents dans les prochains mois, mais la date du lancement commercial n’a pas été précisée.

M.Westgarth a indiqué que les ballons déjà déployés au Kenya dans le cadre du premier accord commercial signé en Afrique pourraient être partagé dans le cadre du contrat Vodacom, afin d’augmenter la capacité d’utilisation.

Pour Shameel Joosub, pdg de Vodacom, ce partenariat est « un exemple parfait » d’innovation technologique utilisée pour « réduire la fracture numérique ».

M.Joosub ajoute que son groupe espérait développer d’autres partenariats similaires en Afrique, la connectivité devenant « encore plus pertinente face à la pandémie de Covid-19 ».

La semaine dernière, Loon a signé un accord de connectivité mondiale avec AT&T qui devrait renforcer son offre de services de télécoms destinés aux urgences humanitaires.