Londres met son enquête sur Altice en pause

Afin de se donner le temps de trouver plus d’informations, le gouvernement britannique a décidé selon Bloomberg de stopper provisoirement l’enquête concernant l’acquisition par Altice d’une part de 18 % de BT Group.

En mai, Londres a lancé une enquête sur le groupe fondé par le milliardaire français Patrick Drahi. Ce dernier venait de faire l’achat d’une part supplémentaire de 6 % dans BT Group, totalisant ainsi 18 % du capital.

L’enquête devait être en principe bouclée la semaine passée, mais Bloomberg affirme que le gouvernement a décidé de chercher des compléments d’information.

La part de BT détenue par Patrick Drahi est examinée dans le cadre du National Security and Investment Act, loi passée en 2021 qui permet aux autorités britanniques d’intervenir dans des transactions posant un risque pour la sécurité nationale.

Selon la loi, les autorités ont 30 jours pour terminer leur enquête mais peuvent étendre ce délai par une durée additionnelle de 45 jours.

La loi permet au gouvernement d’imposer des conditions ou d’interdire des accords. Bloomberg suggère que l’enquête sur Altice et BT pourrait servir de test pour d’autres interventions majeures dans le futur.

Altice est devenu en juin 2021 le plus gros actionnaire de BT en payant 2 milliards d’euros pour une part de 12,1 %. Le groupe de Patrick Drahi a ensuite consolidé sa position six mois plus tard en achetant 6 % supplémentaires – initiative interprétée comme une possible intention de prise de contrôle totale, ce dont le conseil d’administration d’Altice s’est défendu.