Londres lance un organisme de régulation visant les géants du tech - Mobile World Live

Le Royaume-Uni met en place un organisme de surveillance destiné à empêcher les géants du tech comme Facebook et Google d’abuser de leur position dominante, une initiative considérée comme un pas majeur vers une réforme du marché en ligne.

Baptisée Digital Markets Unit (Unité des marché numériques ; DMU), la nouvelle structure de régulation est intégrée au sein de la Competition and Markets Authority (Autorité de la concurrence et des marchés ; CMA), dont l’action vise à offrir aux consommateurs plus de choix et un meilleur contrôle de leurs données privées tout en assurant la promotion d’une concurrence équitable en ligne et en réprimant les mauvaises pratiques.

L’idée de la DMU a été dévoilée en novembre 2020 dans le cadre d’une initiative gouvernementale plus vaste visant à instaurer un nouveau système de concurrence qui tiendrait compte de l’énorme pouvoir détenu sur le marché par certaines plates-formes .

La DMU va commencer par se pencher sur la façon dont des codes de conduite pourraient en pratique réguler les relations entre les grandes plates-formes numériques et des secteurs comme les PME, qui en dépendent pour leur publicité ou la mise en œuvre de leurs services.

Le but de la DMU est de promouvoir une concurrence équitable et l’organisme va travailler avec l’Ofcom (le régulateur britannique des télécoms) pour développer des cadres destinés à régir harmonieusement les relations entre les plates-formes en ligne et la presse.

La création de la DMU « va frayer le chemin au développement de nouveaux services numériques et favoriser une baisse de prix », a commenté Oliver Dowden, ministre du numérique.

A plus long terme, la nouvelle entité va se joindre aux équipes de la CMA pour participer aux opérations déjà en cours qui visent les pratiques des sociétés du monde numérique. Ces actions pourraient aboutir à imposer des contraintes à Google et Apple et à examiner plus attentivement les fusions impliquant Facebook et eBay.

Alors que d’autres pays dans le monde réfléchissent à des organismes similaires ou les mettent déjà en place, la DMU sera chargée de coordonner son action avec celle de partenaires étrangers.