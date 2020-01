L’Italie menace Facebook d’une nouvelle amende

L’autorité italienne de la concurrence (ICA) a lancé une procédure contre Facebook, accusé de ne pas respecter les pratiques définies en novembre 2018 sur l’usage des données privées.

Dans un communiqué, l’ICA explique que les pratiques commerciales incriminées méritent une amende de 5 millions d’euros.

L’ICA a déjà infligé une amende de 5 millions d’euros au géant américain des médias sociaux en novembre 2018, après avoir découvert qu’il n’informait pas correctement les consommateurs sur la collecte et l’usage de données personnelles à but commercial, et, plus généralement, « sur les buts lucratifs sous-jacents à la fourniture du service, tout en mettant en avant sa gratuité ».

L’ICA a estimé que Facebook s’était comporté de manière répréhensible, induisant les consommateurs à opter pour une transaction qu’ils auraient normalement refusée.

En plus du paiement de l’amende, l’agence italienne a demandé à Facebook de cesser de telles pratiques et de publier un communiqué explicatif sur la page d’accueil de son site Web, sur l’app Facebook et sur la page personnelle de chaque utilisateur italien.

Mais l’ICA remarque que si Facebook a bien fait disparaître la mention affirmant que le service était gratuit, les consommateurs qui souscrivent au service « ne sont toujours pas informés immédiatement et adéquatement sur la collecte et l’usage de leurs données personnelles à but commercial ».

« Il apparaît en outre que Facebook n’a pas publié le communiqué explicatif », a ajouté l’ICA.

Ce n’est pas la première fois que Facebook fait l’objet d’enquêtes de la part de régulateurs. Le champion des médias sociaux s’est déjà retrouvé plusieurs fois sur la sellette tant en Europe qu’aux États-Unis à cause de ses pratiques de collecte et d’utilisation de données privées.