L’Inde exclurait à son tour les équipementiers chinois de la 5G - Mobile World Live

04 MAY 2021

Le gouvernement indien vient d’autoriser les opérateurs du pays à démarrer une campagne de tests 5G de 6 mois à laquelle les équipementiers chinois ne pourront apparemment pas participer.

Dans un communiqué de presse, le Département des Télécommunications (DdT) indien annonce qu’il autorise Bharti Airtel, Reliance Jio, Vodafone Idea et MTNL à lancer des tests portant sur la technologie et les applications 5G.

Le DdT ajoute que les opérateurs pourront travailler avec Ericsson, Samsung, Nokia et la société indienne nationalisée C-Dot, tandis que Jio Platforms pourraient également faire appel à des technologies locales. En revanche, il n’est fait aucune référence à Huawei ou ZTE.

Cette omission suggère que New Delhi, qui a apparemment commencé en mars à édicter des règles sur les achats d’équipements, est bien décidé à empêcher les deux géants chinois de participer au déploiement de la 5G.

Les opérateurs indiens devraient choisir certains matériels sur une liste de fournisseurs agréés par le gouvernement en tenant compte de restrictions applicables à la date du 15 juin.

Le choix par New Delhi d’une ligne dure concernant Huawei et ZTE fait suite à la détérioration des relations entre l’Inde et la Chine qui sévit depuis juin 2020.