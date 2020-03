L’incertitude sur les marchés provoque une ruée sur les apps financières

Les inquiétudes liées à l’impact du Covid 19 sur l’économie mondiale ont engendré un pic de consultation des apps financières sur mobile pendant la première semaine de mars, montrent des données collectées par les analystes de la société App Annie.

La plus forte augmentation a été relevée au Japon, où l’utilisation des apps financières a augmenté de 55 % pendant la première semaine de mars par rapport aux 7 derniers jours de 2019, note dans son blog Lexi Sydow, senior insights manager chez App Annie .

En Corée du Sud, la hausse comparable a été de 35 %, les États-Unis et la Chine emboîtant le pas avec 20 % chacun. L’Allemagne et l’Italie suivent ex aequo avec une consultation en hausse de 15 %.

Au Japon, le temps passé sur l’app au Pay a augmenté de 20 % pendant la première semaine de mars, avec un chiffre identique pour Pass, application de SK Telecom en Corée du Sud.

Aux États-Unis, l’app boursière Robinhood a profité d’une hausse de 50 % des téléchargements pendant les deux premières semaines de mars par rapport aux deux dernières semaines de février.