L’Europe propose le meilleur service mobile en attendant la 5G

Si l’on en croit une étude signée par le cabinet OpenSignal, la connectivité 4G se généralise partout dans le monde, y compris en développement, mais c’est en Europe que l’on trouve le meilleur service.

Les recherches menées par OpenSignal ont analysé entre janvier et mars cinq paramètres clé des réseaux mobiles de 87 pays : disponibilité 4G, qualité de l’expérience vidéo, performances au téléchargement descendant, performances au téléchargement montant et latence. Verdict : « Sur les 10 pays qui arrivent en tête pour nos 5 paramètres clés, seulement 2 ne sont pas européens », notent les chercheurs.

Selon le rapport, la disponibilité moyenne de la 4G frise les 80 %, avec 15 pays au-delà de 90 %. Quatre pays européens intègrent ici le Top 10 : Suède, Norvège, Pays-Bas et Hongrie, Corée du Sud et Japon occupant la première et deuxième place. Mais si les États-Unis et l’Inde figurent également dans cette tête de liste, ils se situent plutôt en « milieu de tableau pour tous les autres paramètres », note OpenSignal.

En matière de latence, la domination européenne est encore plus visible : six pays intègrent le Top 10, un paramètres où seulement 13 pays au total affichent des temps inférieurs à 30 millisecondes.

L’Europe offre également le meilleur service vidéo, avec seulement 6 pays sur les 25 classés « très bon » venant d’autres continents.

A noter tout de même que la Corée du Sud, où les opérateurs ont d’ores et déjà lancé la 5G, est le seul pays où les utilisateurs de smartphones bénéficient de performances de téléchargement supérieures en moyenne à plus de 50 Mb/s, la Norvège étant deuxième avec 48,2 Mb/s. La moyenne établie pour les 87 pays de l’échantillon se limite à 17,6 Mb/s.