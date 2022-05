L’Europe appuie la 5G FWA pour combler les lacunes de la fibre

20 MAY 2022

Des membres de la Commission Européenne et d’autres institutions de l’UE ont souligné l’intérêt du FWA 5G (fixed wireless access, ou accès sans fil fixe) pour atteindre les objectifs de connectivité fixés par l’Union.

S’exprimant dans le cadre du Forum Europe, un événement en ligne focalisé sur la régulation des télécoms, Franco Accordino, directeur de l’unité de la CE chargée de l’investissement dans les réseaux haute capacité, a rappelé que le FWA joue un rôle crucial pour la distribution d’accès internet haute performance.

« La combinaison du FWA avec la technologie 5G a le potentiel de contribuer significativement à l’accomplissement des objectifs de connectivité européens fixés pour la fin la décennie, a expliqué Franco Accordino. S’il est correctement conçu et déployé, il peut vraiment nous permettre d’atteindre nos buts en termes de connexions gigabit. »

Pendant le forum, le FWA 5G a reçu le soutien de divers représentants de plusieurs grands organismes comme la Banque Européenne d’Investissement (BEI), l’Etno, la Global mobile Suppliers Association (GSA) et le Berec (Body of European Regulators for Electronic Communications), l’association européenne des régulateurs de télécoms.

Felicitas Riedl, directrice du département innovation et compétitivité à la BEI, a décrit la FWA 5G comme « une solution technologique utile pour palier aux déficiences du marché en matière d’investissement dans les réseaux à très haute capacité (very high capacity networks, VHCN) dans les régions moins densément peuplées de l’Union Européenne ».

« La BEI soutient le FWA, car ses bases économiques sont particulièrement bien adaptées pour ce genre d’environnement où la population est plus clairsemée, a continué Felicitas Riedl. Grâce à la moindre concentration du trafic dans ces zones, le FWA pourrait être une solution VHCN viable en matière de capacité et de qualité. »

Plusieurs opérateurs dans le monde ont déjà annoncé des succès basés sur le FWA et, bien que l’essentiel de la discussion sur la technologie porte sur sa capacité à remplacer la fibre dans les zones rurales, un rapport de GSMA Intelligence publié au début de l’année met en lumière son potentiel pour les zones plus densément peuplées.