L’Éthiopie met en garde contre des offres trop basses pour ses licences - Mobile World Live

Un ministre d’un rang élevé dans le gouvernement éthiopien prévient que son pays renoncera à la vente de deux licences de télécommunications si les offres enregistrées ne sont pas à la hauteur, rapporte Bloomberg.

Tout en citant les commentaires d’Eyob Tekalign Tolina, Ministre d’État au ministère éthiopien des finances, l’agence de presse américaine explique que les attentes d’Addis-Abeba sont basées sur trois seuils chiffrés – qui n’ont pas été divulgués.

M.Tekalign Tolina a ajouté que son pays escomptait bien offrir un environnement concurrentiel équitable aux nouveaux arrivants, répondant apparemment ainsi aux inquiétudes manifestées le mois dernier par Ousmane Dione, directeur de la Banque Mondiale pour l’Érythrée, l’Éthiopie, le Soudan du Sud et le Soudan. Le ministre n’a cependant pas donné plus de précisions.

Ces commentaires officiels interviennent alors que les candidats à l’achat d’une licence préparent leur dossier avant la date butoir de dépôt, prolongée jusqu’au 5 avril.

Plusieurs grands groupes internationaux ont manifesté leur intérêt pour l’une des deux licences proposées, parmis lesquels figurent MTN Group, Orange, Saudi Telecom Company, Etisalat et Global Partnership for Ethiopia, un consortium qui comprend Vodafone Group et ses filiales Safaricom et Vodacom.