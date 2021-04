L’Espagne assouplit ses restrictions sur les voyages pour le MWC - Mobile World Live

La GSMA a passé un accord avec les autorités espagnoles afin que les restrictions d’entrée imposées normalement aux visiteurs venus de pays extérieurs à l’Union Européenne (UE) ne s’appliquent pas aux participants au Mobile World Congress 2021 de Barcelone.

Dans un communiqué, l’association mondiale de l’industrie du mobile explique que le Ministère de l’Intérieur espagnol autorisera les exposants, les visiteurs, les sponsors et les partenaires du MWC d’entrer dans le pays pour assister à l’événement en présentiel.

La GSMA remarque que si l’Espagne interdit actuellement l’accès à son territoire aux voyageurs extra-européens, des autorisations sont déjà accordées à des groupes spécifiques comme les ouvriers présentant des qualifications spéciales, ce dont les participants au MWC vont bénéficier.

La GSMA explique que le processus d’enregistrement au MWC de Barcelone a été adapté pour tenir compte du nouvel accord. Les visiteurs qui arriveront de pays situés hors de l’UE et de l’espace Schengen devront s’enregistrer en ligne comme d’habitude, leur coordonnées étant ensuite communiquées aux autorités.

Tout individu qui viendrait d’un pays considéré comme à haut risque par l’Espagne pourrait cependant se voir refuser l’entrée sur le territoire.

« La santé et la sécurité de tous ceux qui s’impliquent dans le MWC de Barcelone, tant en Espagne qu’au dehors, reste notre priorité absolue alors que les circonstances dans lesquelles nous évoluons ne cessent de changer, réaffirme John Hoffman, pdg de GSMA Ltd. Cette décision correspond à un vote de confiance résolu en faveur du plan approfondi mis en œuvre à cette date et de notre partenariat étroit avec les villes d’accueil. »

Plan de sécurité

Cette dernière mise à jour des mesures suit la publication en mars par la GSMA des détails de son plan sanitaire.

Selon des termes du « Committed Community plan » élaboré en partenariat avec les autorités sanitaires catalanes, les participants au MWC doivent se soumettre à des tests fréquents réalisés sur le le site et télécharger l’app myMWC, qui offre toute une série de fonctions destinées à renforcer santé et sécurité.

Parmi les autres changements à la routine des salons figurent un environnement sans contact, une restauration repensée, le comptage des visiteurs, des circuits de visite à une voie, des améliorations apportées aux locaux et des équipes médicales renforcées.

L’édition 2021 du MWC de Barcelone doit se tenir du 28 juin au 1er juillet sous une forme hybride – virtuelle et présentielle.